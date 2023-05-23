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Під ворожим обстрілом. Азов показав штурм "зеленки" під Бахмутом від першої особи – відео видео

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23.05.2023, 15:36
Відео: 3-тя окрема штурмова бригада
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Бійці 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил показали, як провели штурмову операцію на Бахмутському напрямку.

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"Під ворожий обстріл заходимо на позиції супротивника. Так беремо під контроль "зеленку" та вибиваємо з неї ворога", – йдеться у дописі.

Зазначається, що відео знято на камери GoPro бійців 1-го штурмового батальйону бригади.

На відеоматеріалі "лише невеликий епізод" однієї зі штурмових операцій під Бахмутом, пишуть у бригаді.

  • 21 травня 2023 року у Держприкордонслужбі показали, як її бійці у Бахмуті ліквідують штурмові групи окупантів.

  • Командувач Сухопутних сил повідомив, що відвідав передові частини на Бахмутському напрямку та спланував з їх командирами подальші дії.

  • 23 травня у Міноборони заявили, що інтенсивність боїв на Бахмутському напрямі знизилась, бійці Сил оборони ще трохи просунулися на флангах.

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Артем Джеріпа
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