"Ознаки життя є винятком". NYT з дрона показала зруйнований росіянами Бахмут – відео

The New York Times оприлюднила зняті з дрона кадри зруйнованого російськими окупантами Бахмута. Відповідне відео з'явилося у Twitter американської газети.

Журналісти зауважили, що саме Бахмут став епіцентром "найтривалішої та найкривавішої битви" у війні, яку Росія розв'язала проти України.

NYT вказала, що кадри було зроблено 19 травня 2023 року за допомогою безпілотника. Дрон зафіксував обпалені будівлі, зруйновані школи та вкриті вирвами парки, де колись було мирне місто.

"Бахмут знищений. Багато життів й будинків у колись мирному місті, відомому своїми соляними шахтами та ігристим вином, здебільшого перетворилися на попіл. У місті, наповненому смертю та руйнуваннями, ознаки життя є винятком", - додає американська газета.

Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT