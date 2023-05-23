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"Ознаки життя є винятком". NYT з дрона показала зруйнований росіянами Бахмут – відео

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 08:50
Зруйнований росіянами Бахмут (Скриншот із відео)

The New York Times оприлюднила зняті з дрона кадри зруйнованого російськими окупантами Бахмута. Відповідне відео з'явилося у Twitter американської газети.

Журналісти зауважили, що саме Бахмут став епіцентром "найтривалішої та найкривавішої битви" у війні, яку Росія розв'язала проти України.

NYT вказала, що кадри було зроблено 19 травня 2023 року за допомогою безпілотника. Дрон зафіксував обпалені будівлі, зруйновані школи та вкриті вирвами парки, де колись було мирне місто.

"Бахмут знищений. Багато життів й будинків у колись мирному місті, відомому своїми соляними шахтами та ігристим вином, здебільшого перетворилися на попіл. У місті, наповненому смертю та руйнуваннями, ознаки життя є винятком", - додає американська газета.

  • 19 травня 2023 року в Міноборони повідомили, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.
  • 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила у боях за Бахмут 100 000 осіб вбитими та пораненими.
  • 22 травня у ЗСУ заявили, що в районі Бахмута Сили оборони просунулися ще на 200-400 метрів протягом доби.

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Олег Васьків
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війнаNYTбахмут
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