Замість "пікселя" до ЗСУ постачатимуть речі з новим камуфляжем – як виглядає

Військовий у "пікселі" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Камуфляж для речового майна Збройних Сил України виготовлятимуть за новим шаблоном ММ-25. Про це повідомив сайт Міністерства оборони для постачальників до війська "Партнер МОУ".

Міноборони звернулось до виробників та постачальників й повідомило, що його профільне управління затвердило маскувальний малюнок ММ-25 для подальшого використання у виготовленні предметів речового майна для ЗСУ.

До речового майна, зокрема, належить і військова форма.

Новий маскувальний малюнок має такий вигляд:

Фото: Партнер МОУ

Він відрізняється від широковживаного у війську камуфляжу ММ-14, більш відомого під назвою "піксель", який був прийнятий на озброєння ЗСУ у 2014 році:

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Новий же малюнок схожий на створений у Сполучених Штатах мультикам. Він хоча й не є офіційним камуфляжем, але також використовується українськими захисниками:

Спецпризначенець Головного управління розвідки у подібній формі (Фото: соцмережі ГУР)

Міноборони не надає інших деталей щодо впровадження нового камуфляжу, але вказує, що постачальники можуть звернутися до відомства, аби ознайомитись із зразками маскувального малюнку та кольорової гами.