Замість "пікселя" до ЗСУ постачатимуть речі з новим камуфляжем – як виглядає
Камуфляж для речового майна Збройних Сил України виготовлятимуть за новим шаблоном ММ-25. Про це повідомив сайт Міністерства оборони для постачальників до війська "Партнер МОУ".
Міноборони звернулось до виробників та постачальників й повідомило, що його профільне управління затвердило маскувальний малюнок ММ-25 для подальшого використання у виготовленні предметів речового майна для ЗСУ.
До речового майна, зокрема, належить і військова форма.
Новий маскувальний малюнок має такий вигляд:
Він відрізняється від широковживаного у війську камуфляжу ММ-14, більш відомого під назвою "піксель", який був прийнятий на озброєння ЗСУ у 2014 році:
Новий же малюнок схожий на створений у Сполучених Штатах мультикам. Він хоча й не є офіційним камуфляжем, але також використовується українськими захисниками:
Міноборони не надає інших деталей щодо впровадження нового камуфляжу, але вказує, що постачальники можуть звернутися до відомства, аби ознайомитись із зразками маскувального малюнку та кольорової гами.
- У липні агенція Міноборони ДОТ оголосила про нову хвилю закупівель предметів речового майна: до переліку оголошених позицій, окрім стандартної номенклатури, вперше включено такі вироби, як панами, берети, демісезонні черевики, маскувальні костюми та інші елементи екіпірування.
Коментарі (0)