Вместо "пикселя" в ВСУ будут поставлять вещи с новым камуфляжем – как выглядит
Камуфляж для вещевого имущества Вооруженных Сил Украины будут изготавливать по новому шаблону ММ-25. Об этом сообщил сайт Министерства обороны для поставщиков в войска "Партнер МОУ".
Минобороны обратилось к производителям и поставщикам и сообщило, что его профильное управление утвердило маскировочный рисунок ММ-25 для дальнейшего использования в изготовлении предметов вещевого имущества для ВСУ.
К вещевому имуществу, в частности, относится и военная форма.
Новый маскировочный рисунок выглядит следующим образом:
Он отличается от широко используемого в армии камуфляжа ММ-14, более известного под названием "пиксель", который был принят на вооружение ВСУ в 2014 году:
Новый же рисунок похож на созданный в Соединенных Штатах мультикам. Он хотя и не является официальным камуфляжем, но также используется украинскими защитниками:
Минобороны не предоставляет других деталей по внедрению нового камуфляжа, но указывает, что поставщики могут обратиться к ведомству, чтобы ознакомиться с образцами маскировочного рисунка и цветовой гаммы.
- В июле агентство Минобороны ДОТ объявило о новой волне закупок предметов вещевого имущества: в перечень объявленных позиций, кроме стандартной номенклатуры, впервые включены такие изделия, как панамы, береты, демисезонные ботинки, маскировочные костюмы и другие элементы экипировки.
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