Вместо "пикселя" в ВСУ будут поставлять вещи с новым камуфляжем – как выглядит

Военный в "пикселе" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Камуфляж для вещевого имущества Вооруженных Сил Украины будут изготавливать по новому шаблону ММ-25. Об этом сообщил сайт Министерства обороны для поставщиков в войска "Партнер МОУ".

Минобороны обратилось к производителям и поставщикам и сообщило, что его профильное управление утвердило маскировочный рисунок ММ-25 для дальнейшего использования в изготовлении предметов вещевого имущества для ВСУ.

К вещевому имуществу, в частности, относится и военная форма.

Новый маскировочный рисунок выглядит следующим образом:

Фото: Партнер МОУ

Он отличается от широко используемого в армии камуфляжа ММ-14, более известного под названием "пиксель", который был принят на вооружение ВСУ в 2014 году:

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Новый же рисунок похож на созданный в Соединенных Штатах мультикам. Он хотя и не является официальным камуфляжем, но также используется украинскими защитниками:

Спецназовец Главного управления разведки в подобной форме (Фото: соцсети ГУР)

Минобороны не предоставляет других деталей по внедрению нового камуфляжа, но указывает, что поставщики могут обратиться к ведомству, чтобы ознакомиться с образцами маскировочного рисунка и цветовой гаммы.