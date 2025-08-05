"Пиксель" остается. Минобороны разъяснило внедрение в ВСУ нового камуфляжа

Внедрение мультикама было запросом от военнослужащих, поскольку они уже его используют, но покупают за свои деньги

"Пиксель" и ММ-25 (Иллюстрация: Минобороны)

В июне 2025 года Министерство обороны на запрос главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского и после многочисленных обращений военнослужащих утвердило образцы дополнительного маскировочного рисунка ММ-25. Однако о полной замене ММ-14 ("пикселя") речь не идет, объяснили в оборонном ведомстве.

Новый узор рассматривается как дополнительный цвет, подобно уже разрешенным вариантам – "олива", "койот" или ММ-16Ф.

"Решение об утверждении нового маскировочного рисунка обусловлено многочисленными обращениями военнослужащих, которые выполняют боевые задачи и уже используют похожий узор. Пока же единственным вариантом для них было приобретение такого снаряжения за собственные средства", – отметил начальник Центрального управления развития материального обеспечения Максим Кайола.

Он акцентировал на важности обеспечить военных необходимым обмундированием и экипировкой, а также создать условия, чтобы украинские производители могли официально поставлять в армию необходимые вещи.

Центральное управление развития материального обеспечения уже утвердило обновленную техническую спецификацию, которую дополнило маскировочным рисунком ММ-25. От производителей уже поступило более 10 обращений для ознакомления и изучения маскировочного рисунка и цветовой гаммы.

Государственный оператор тыла (ДОТ) уже объявил первые тендеры на закупку пробных партий продукции с новым рисунком. На 2025 год запланированы поставки ограниченного объема – по 20 000 единиц по пяти позициям, которые подпадают под эти обновленные стандарты.