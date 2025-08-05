"Пиксель" остается. Минобороны разъяснило внедрение в ВСУ нового камуфляжа
В июне 2025 года Министерство обороны на запрос главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского и после многочисленных обращений военнослужащих утвердило образцы дополнительного маскировочного рисунка ММ-25. Однако о полной замене ММ-14 ("пикселя") речь не идет, объяснили в оборонном ведомстве.
Новый узор рассматривается как дополнительный цвет, подобно уже разрешенным вариантам – "олива", "койот" или ММ-16Ф.
"Решение об утверждении нового маскировочного рисунка обусловлено многочисленными обращениями военнослужащих, которые выполняют боевые задачи и уже используют похожий узор. Пока же единственным вариантом для них было приобретение такого снаряжения за собственные средства", – отметил начальник Центрального управления развития материального обеспечения Максим Кайола.
Он акцентировал на важности обеспечить военных необходимым обмундированием и экипировкой, а также создать условия, чтобы украинские производители могли официально поставлять в армию необходимые вещи.
Центральное управление развития материального обеспечения уже утвердило обновленную техническую спецификацию, которую дополнило маскировочным рисунком ММ-25. От производителей уже поступило более 10 обращений для ознакомления и изучения маскировочного рисунка и цветовой гаммы.
Государственный оператор тыла (ДОТ) уже объявил первые тендеры на закупку пробных партий продукции с новым рисунком. На 2025 год запланированы поставки ограниченного объема – по 20 000 единиц по пяти позициям, которые подпадают под эти обновленные стандарты.
- В мае представители бизнеса и Рады раскритиковали рассылку от ДОТ с запросом об иностранных поставщиках вещевого имущества, в частности военной формы. В ДОТ тогда назвали это "анализом рынка" – решили узнать, сколько будет стоить форма, произведенная не в Украине.
Комментарии (0)