"Піксель" залишається. Міноборони роз’яснило впровадження у ЗСУ нового камуфляжу

Впровадження мультикаму було запитом від військовослужбовців, оскільки вони вже його використовують, але купують за свої гроші

"Піксель" і ММ-25 (Ілюстрація: Міноборони)

У червні 2025 року Міністерство оборони на запит головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та після численних звернень військовослужбовців затвердило зразки додаткового маскувального малюнка ММ-25. Однак про повну заміну ММ-14 ("пікселя") не йдеться, пояснили в оборонному відомстві.

Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів – "олива", "койот" чи ММ-16Ф.

"Рішення про затвердження нового маскувального малюнка зумовлене численними зверненнями військовослужбовців, які виконують бойові завдання та вже використовують схожий візерунок. Наразі ж єдиним варіантом для них було придбання такого спорядження за власний кошт", – зазначив начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Максим Кайола.

Він наголосив на важливості забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно постачати до армії необхідні речі.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення вже затвердило оновлену технічну специфікацію, яку доповнило маскувальним малюнком ММ-25. Від виробників вже надійшло понад 10 звернень для ознайомлення і вивчення маскувального малюнку та колірної гами.

Державний оператор тилу (ДОТ) вже оголосив перші тендери на закупівлю пробних партій продукції з новим малюнком. На 2025 рік заплановано постачання обмеженого обсягу – по 20 000 одиниць за п’ятьма позиціями, які підпадають під ці оновлені стандарти.