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Генштаб: Тривають бої за Бахмут, окупанти безуспішно наступають на Авдіївку – карта

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 19:42
Генштаб: Тривають бої за Бахмут, окупанти безуспішно наступають на Авдіївку – карта - Фото
Фото: Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій, ворог продовжує вести наступальні дії. Українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 22 травня.

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Зазначається, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих ділянках фронту відбулося 25 боєзіткнень.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії, бої за місто тривають.

Росіяни завдали авіаударів поблизу Бахмута та Іванівського, від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

Карта deepstate

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії на Новокалинове та Водяне, успіху не мав. Протягом доби окупанти завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Первомайського, а також здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Карта deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжили відбивати атаки ворога в районі міста Мар'їнка.

Карта deepstate

Авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів за минулу добу. Двічі українська авіація била по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Українські ракетні війська та артилерія уразили три райони зосередження озброєнь та техніки ворога, три склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію окупантів.

За добу було знищено російський ударний гелікоптер Мі-24 та ворожий розвідувальний БПЛА.

  • 22 травня 2023 року у ЗСУ заявили, що в районі Бахмута Сили оборони просунулися ще на 200-400 метрів протягом доби.
  • Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24, який намагався атакувати селище Нью-Йорк на Донеччині.

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Артем Джеріпа
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