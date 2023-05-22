Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов звернувся до російських військовослужбовців у рамках проєкту "Хочу жити".
Начальник ГУР МО України розповів, що треба робити російським військовим, щоб вижити.
"Вже понад рік кремлівський режим не може досягти жодної мети, поставленої на початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових, до тих, кому пощастило вижити у м'ясних штурмах та розбитих окопах – буде ще гірше. У вас є вибір – померти чи врятувати своє життя", – сказав Буданов.
Він розповів, що в Україні діє державний проєкт "Хочу жити", який допомагає військовослужбовцям Росії.
"Наші спецпідрозділи вже вивели сотні російських солдатів через лінію фронту. Тепер вони в безпеці, живуть у нормальних умовах, під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста, з триразовим харчуванням, можливістю дзвонити додому та отримувати посилки", – сказав Буданов.
Він додав, що всіх, хто здався у полон за проєктом "Хочу жити", оформлюють, як таких, хто потрапив у полон під час бою, тому в Росії їм продовжують нараховувати і "бойові", і зарплату.
"У них також є вибір – пересидіти війну та повернутися додому після її завершення, або не повертатися до Російської Федерації взагалі", – сказав начальник ГУР.
Він зазначив, що ті, хто проходить за проєктом "Хочу жити", мають право просити прихисток в Україні та низці інших країн Європейського Союзу.
"Ви можете закінчити війну вже зараз. Не потрібно чекати, поки вас уб'ють або важко поранять. Звертайтеся до проєкту "Хочу жити", і ми допоможемо витягнути вас з "м'ясорубки", що насувається", – сказав Буданов.
- У березні 2023 року повідомлялося, що росіяни в очікуванні контрнаступу ЗСУ здаються в полон – у березні був рекорд за зверненнями.
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