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"Будет еще хуже". Буданов обратился к российским военнослужащим – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 14:20
Кирилл Буданов (Скриншот видео)
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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим в рамках проекта "Хочу жить".

Начальник ГУР МО Украины рассказал, что нужно делать российским военным, чтобы выжить.

"Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни единой цели, поставленной в начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитый окопах – будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь", – сказал Буданов.

Он рассказал, что в Украине действует государственный проект "Хочу жить", который помогает военнослужащим России.

"Наши спецподразделения уже вывели сотни российских солдат через линию фронта. Теперь они в безопасности, живут в нормальных условиях, под присмотром Международного комитета Красного Креста, с трехразовым питанием, возможностью звонить домой и получать посылки", – сказал Буданов.

Он добавил, что все, кто сдался в плен по проекту "Хочу жить", оформляются, как попавшие в плен в бою, поэтому в России им продолжают начислять и "боевые", и зарплату.

"У них также есть выбор – пересидеть войну и вернуться домой после ее завершения, или не возвращаться в Российскую Федерацию вообще", – сказал начальник ГУР.

Он отметил: те, кто проходит по проекту "Хочу жить", имеют право просить убежище в Украине и ряде других стран Европейского Союза.

"Вы можете закончить войну уже сейчас. Не нужно ждать, пока вас убьют или тяжело ранят. Обращайтесь в проект "Хочу жить", и мы поможем вытащить вас из надвигающейся "мясорубки", – сказал Буданов.

  • В марте 2023 года сообщалось, что россияне в ожидании контрнаступления ВСУ сдаются в плен – в марте был рекорд по обращениям.

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Наталья Медведева
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войнаКирилл Будановхочу жить
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