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Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ сдаются в плен: в марте был рекорд по обращениям

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 19:41
Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ сдаются в плен: в марте был рекорд по обращениям - Фото
Российские пленные (иллюстративное фото – СБУ)

На фоне значительных потерь в рядах оккупантов и в ожидании контрнаступления Сил обороны военные РФ стали чаще сдаваться в плен, а в прошлом месяце был зафиксирован рекорд по количеству обращений. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель государственного проекта "Хочу жить", созданного для добровольной сдачи военных РФ в плен, Виталий Матвиенко.

"Мы фиксируем всплеск заинтересованности нашим проектом. Он связан с ожидаемым контрнаступлением Вооруженных Сил Украины, а также с увеличением потерь на фронте российских войск и ухудшением морально-психологического состояния непосредственно в самой армии РФ", – отметил Матвиенко.

Он подчеркнул, что военные РФ сдаются в плен по всей линии фронта, и эти операции проходят каждые два дня. Оккупанты сдаются как по одному, так и группами.

"Что касается количества обращений, то в марте мы зафиксировали по сути рекорд – более 3000 обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году. В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400-1500 обращений ежемесячно. В январе-марте количество выросло до 2500", – сказал Матвиенко.

Он также подчеркнул, что оккупанты сдаются в плен вместе с техникой, и некоторые образцы "интересной" российской тяжелой бронетехники уже работают против армии РФ на фронте.

  • В конце февраля начальник ГУР Буданов сообщал, что в российском плену сейчас больше людей, чем в украинском, однако около 40% удерживаемых россиянами – гражданские.
  • Конкретных цифр по количеству находящихся в плену РФ людей украинская сторона не озвучивает.

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Оксана Житнюк
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