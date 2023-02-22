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Лубинец не подтверждает данные о более 3000 военнопленных ВСУ: Никогда не озвучиваем цифры

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 20:19
Лубинец не подтверждает данные о более 3000 военнопленных ВСУ: Никогда не озвучиваем цифры - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото - Facebook Дмитрий Лубинец)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец не подтверждает озвученную ранее советницей-уполномоченной президента по правам защитников Украины Аленой Вербицкой цифру о якобы более 3000 украинских военнослужащих в плену у РФ. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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В конце декабря Вербицкая, ссылаясь на данные россиян, сказала, что известно о 3392 защитниках Украины, которые находятся в плену, а без вести пропавшими, по ее словам, вместе с гражданскими якобы числятся около 15 000 украинцев.

"Я не могу подтвердить эту цифру по поводу военнопленных. Обращаю внимание, что ни разу мы не озвучивали официальные цифры по военнопленным, которых держит РФ у себя, и которых мы держим на нашей стороне", – сказал Лубинец.

Омбудсмен считает, что любые озвученные цифры Россия может использовать против Украины.

При этом Лубинец назвал количество гражданских украинцев, которых РФ удерживает в плену – более 20 000. Он подчеркнул, что это только те, родные и близкие которых обратились к нему, чтобы способствовать их возращению из плена.

Лубинец предполагает, что на самом деле пленных гражданских больше, так как люди, которые живут на временно оккупированных территориях, могут бояться обращаться к украинской власти по таким вопросам, или же у них нет средств связи, чтобы сделать это.

  • 16 февраля в Украину из плена страны-агрессора вернулись 100 военных и один гражданский.
Оксана Житнюк
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