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В плену РФ находятся 3400 защитников, без вести пропали 15 000 военных и гражданских

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 16:53
В плену РФ находятся 3400 защитников, без вести пропали 15 000 военных и гражданских - Фото
Алена Вербицкая (Фото - Facebook Альона Вербицька)

В настоящее время известно о 3 392 защитниках Украины, которые находятся в российском плену, а без вести пропавшими, вместе с гражданскими лицами, числятся около 15 000 украинцев. Об этом в интервью RND.de сообщила советник-уполномоченная президента по правам защитников Украины Алена Вербицкая. 

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Вербицкая сказала, что сейчас в плену у России (по данным самой РФ) находятся 3 392 украинских военных. 

Она также сообщила, что более 15 000 украинцев, как военных, так и гражданских, считаются пропавшими без вести. Вербицкая подчеркнула, что такой статус получают все люди, о которых неизвестно, находятся ли они в плену, вывезены насильно в Россию или, возможно, погибли. 

Она также заявила, что Россия систематически нарушает Женевскую конвенцию, отказывая сотрудникам Международного Комитета Красного Креста в доступе к лагерям для военнопленных, а если такой доступ МККК удается получить, пленных оттуда немедленно переводят в другие места содержания.

Сергій Бережний
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без вести пропавшие военнопленные Алена Вербицкая
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