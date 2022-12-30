В плену РФ находятся 3400 защитников, без вести пропали 15 000 военных и гражданских
В настоящее время известно о 3 392 защитниках Украины, которые находятся в российском плену, а без вести пропавшими, вместе с гражданскими лицами, числятся около 15 000 украинцев. Об этом в интервью RND.de сообщила советник-уполномоченная президента по правам защитников Украины Алена Вербицкая.
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Вербицкая сказала, что сейчас в плену у России (по данным самой РФ) находятся 3 392 украинских военных.
Она также сообщила, что более 15 000 украинцев, как военных, так и гражданских, считаются пропавшими без вести. Вербицкая подчеркнула, что такой статус получают все люди, о которых неизвестно, находятся ли они в плену, вывезены насильно в Россию или, возможно, погибли.
Она также заявила, что Россия систематически нарушает Женевскую конвенцию, отказывая сотрудникам Международного Комитета Красного Креста в доступе к лагерям для военнопленных, а если такой доступ МККК удается получить, пленных оттуда немедленно переводят в другие места содержания.
- Как сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, российские оккупанты практикуют особую разновидность психологических пыток украинских пленных – вывозят их якобы "на обмен", а потом заявляют, что Украина от них "отказалась".
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