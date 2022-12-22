Россияне везут украинских пленных "на обмен", потом говорят "Украина отказала" – омбудсмен

Российские оккупанты практикуют еще одну разновидность пыток украинских пленных – вывозят их якобы "на обмен", а потом заявляют, что Украина "отказалась". Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Украинских пленных порой намеренно вывозят якобы на обмен, а затем возвращают в колонию и говорят, что Украина отказывается их менять", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Украина не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен.

"Мы рассматриваем это как разновидность пыток. Отмечаем, что Украина не отказалась ни от одного человека, предложенного российской стороной на обмен", – заявил омбудсмен.

Лубинец сообщил, что Украина постоянно поднимает вопрос об обращении с нашими пленными на международном уровне.

"Благодаря этому давлению условия содержания в последнее время улучшились. Об этом свидетельствуют и вернувшиеся из плена", – говорится в сообщении омбудсмена.

6 декабря состоялся очередной успешный обмен пленными – домой вернулись 60 воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ – 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

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Наталія Медведєва

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