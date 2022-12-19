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Каких пленных оккупантов Россия реже всего забирает на обменах – "антирейтинг" от ГУР

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 20:42
Каких пленных оккупантов Россия реже всего забирает на обменах –
Андрей Юсов (Скриншот видео)

В процессе обмена пленными представители России делят людей на "сорта": чем проще человек, тем меньше интереса они к нему проявляют. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Рашистский режим – фашистский по своей сути, потому что он проводит определенную градацию", – сказал представитель ГУР.

Позиция №1 в антирейтинге, по словам Юсова, – принудительно мобилизованные с временно оккупированных территорий. 

"А все остальные – начинается уже очень сложный процесс. Разумеется, что офицеры имеют повышенный спрос. Также люди, которые владеют определенными знаниями и навыками. Ну и влияют много других вещей, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но чем проще человек для рашистов, тем меньше к нему интереса", – сказал представитель военной разведки.

По его словам, россияне делят людей на "сорта" и это демонстрирует суть их фашистского режима.

  • 6 декабря состоялся очередной успешный обмен пленными – домой вернулись 60 воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ – 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.
Наталія Медведєва
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гур обмен пленными андрей юсов
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