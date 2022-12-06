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Состоялся обмен пленными. В День ВСУ домой вернулись 60 украинских военных – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 13:54
Состоялся обмен пленными. В День ВСУ домой вернулись 60 украинских военных – фото, видео - Фото
Фото: Telegram Андрея Ермака

Сегодня, 6 декабря, состоялся очередной успешный обмен пленными. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГПСУ – 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов", – написал Ермак.

По информации Ермака, из плена вернулись 34 защитника Мариуполя, в том числе 14 – из Азовстали.

"Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Еленовке", – написал глава ОП.

Состоялся обмен пленными. В День ВСУ домой вернулись 60 украинских военных – фото, видео

Состоялся обмен пленными. В День ВСУ домой вернулись 60 украинских военных – фото, видео

Состоялся обмен пленными. В День ВСУ домой вернулись 60 украинских военных – фото, видео

Читайте также: Обмен пленными. Еще 50 украинцев дома – защитники Мариуполя, Азовстали, узники Еленовки

Наталія Медведєва
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обмен пленными
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