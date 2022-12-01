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Обмен пленными. Еще 50 украинцев дома – защитники Мариуполя, Азовстали, узники Еленовки

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 16:19
Обмен пленными. Еще 50 украинцев дома – защитники Мариуполя, Азовстали, узники Еленовки - Фото
Фото - Telegram Андрій Єрмак

Сегодня по результатам обмена из плена оккупантов возвращены еще 50 защитников Украины. Об этом сообщил в Telegram глава офиса президента Андрей Ермак.

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Ермак написал, что среди освобожденных – защитники Мариуполя и Азовстали, бывшие узники Еленовки и раненые, в том числе в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

"Мы будем работать до освобождения последнего украинца. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома", – написал Ермак.

Фото – Telegram Андрій Єрмак

Фото – Telegram Андрій Єрмак
Сергій Бережний
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война Еленовка мариуполь обмен пленными азовсталь андрей ермак
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