Обмен пленными. Еще 50 украинцев дома – защитники Мариуполя, Азовстали, узники Еленовки

Сегодня по результатам обмена из плена оккупантов возвращены еще 50 защитников Украины. Об этом сообщил в Telegram глава офиса президента Андрей Ермак.

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Ермак написал, что среди освобожденных – защитники Мариуполя и Азовстали, бывшие узники Еленовки и раненые, в том числе в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

"Мы будем работать до освобождения последнего украинца. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома", – написал Ермак.

Сергій Бережний

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