Обмен пленными. Еще 50 украинцев дома – защитники Мариуполя, Азовстали, узники Еленовки
01.12.2022, 16:19
Фото - Telegram Андрій Єрмак
Сегодня по результатам обмена из плена оккупантов возвращены еще 50 защитников Украины. Об этом сообщил в Telegram глава офиса президента Андрей Ермак.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Ермак написал, что среди освобожденных – защитники Мариуполя и Азовстали, бывшие узники Еленовки и раненые, в том числе в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.
"Мы будем работать до освобождения последнего украинца. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома", – написал Ермак.
- 23 ноября состоялся очередной обмен пленными, домой вернулись еще 36 украинцев.
- 26 ноября были освобождены 12 украинцев - защитники Змеиного, Азовстали и ЧАЭС.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии