Сегодня, 23 ноября, состоялся очередной обмен пленными, домой вернулись еще 36 украинцев. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей – одного гражданского и 35 военных", – написал Ермак.

По его информации, среди освобожденных – воины, защищавшие Мариуполь, которые были на Азовстали, а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения.

Всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, восемь пограничников, четырех бойцов ВМС, одного военнослужащего ВСУ.

"У освобожденного гражданского, к сожалению, ампутирована нога", – написал глава ОП.

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Наталія Медведєва

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