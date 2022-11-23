Обмен пленными. Домой вернулись еще 36 украинцев – защитники Мариуполя и ЧАЭС
Сегодня, 23 ноября, состоялся очередной обмен пленными, домой вернулись еще 36 украинцев. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей – одного гражданского и 35 военных", – написал Ермак.
По его информации, среди освобожденных – воины, защищавшие Мариуполь, которые были на Азовстали, а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения.
Всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, восемь пограничников, четырех бойцов ВМС, одного военнослужащего ВСУ.
"У освобожденного гражданского, к сожалению, ампутирована нога", – написал глава ОП.
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