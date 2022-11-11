Обмен пленными. Украина вернула домой 45 солдат и сержантов ВСУ – видео

В рамках очередного обмена пленными Украина вернула домой еще 45 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Он отметил, что сегодня, 11 ноября, состоялся очередной обмен, удалось освободить 45 воинов ВСУ – это солдаты и сержанты, которые в бою защищали Украину.

Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что освобождены бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады, 53-й отдельной механизированной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады, 10-го отдельного мотопехотного батальона "Полесье", 93-й отдельной механизированной бригады, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, 43-й отдельной артиллерийской бригады, 1-й отдельной бригады спецназначения.

Представитель украинского Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона не стал говорить, сколько россиян отдала Украина взамен, но подчеркнул: "Поверьте, обменный фонд от этого не пострадал".

17 октября Украина вернула из российского плена 108 женщин, большинство из которых – военные.

29 октября в рамках очередного обмена домой вернулись 52 украинца – военные, медики, гражданские. Среди них двое защитников Мариуполя из полка "Азов".

Оксана Житнюк

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