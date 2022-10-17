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Украина вернула из российского плена 108 женщин

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 18:43
Украина вернула из российского плена 108 женщин - Фото
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

В понедельник, 17 октября, Украина вернула из российского плена 108 женщин, большинство из которых – военные. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, это был первый полностью женский обмен пленными.

Среди освобожденных – 35 военных из Вооруженных Сил Украины, 32 – из Военно-морских сил, 12 – из Территориальной обороны, восемь – из Национальной гвардии (в том числе двое из Азова), пятеро – из Государственной специальной службы транспорта, четверо – из Государственной пограничной службы и 12 гражданских.

37 женщин были эвакуированы из Азовстали.

11 освобожденных – офицеры, 85 – рядовые и сержанты.

"Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за «слишком проукраинскую позицию», выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные «шпионаж» и «терроризм»", - рассказал Ермак.

Новость дополняется...

Андрій Водяний
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