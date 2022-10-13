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Из российского плена удалось освободить еще 20 украинских защитников – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 16:37
Из российского плена удалось освободить еще 20 украинских защитников – фото - Фото
Фото - Telegram Ермака

Из российского плена удалось освободить еще 20 украинских защитников. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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В рамках нового обмена пленными освобождены 14 воинов ВСУ, четыре бойца территориальной обороны, один боец Нацгвардии и один военнослужащий Военно-морских сил.

Ермак сообщил, что среди освобожденных есть люди, которых россияне содержали в Еленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Сейчас освобожденные украинцы проходят медицинское обследование.

Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что среди освобожденных – солдаты, сержанты и один офицер.

Освобожденные защитники проходят службу в патрульном батальоне ЗАЭС, 808 понтонно-мостовом полку, 503 отдельном батальоне морской пехоты, 56 отдельной мотопехотной бригаде, 24, 53, 65 и 92 отдельных механизированных бригадах, 46 в отдельной десантно-штурмовой бригаде и в войсках ТрО.

Старшему из освобожденных воинов – 49 лет, младшему – 19.

Из российского плена удалось освободить еще 20 украинских защитников – фото

Из российского плена удалось освободить еще 20 украинских защитников – фото
  • 11 октября состоялась очередная передача Украине тел погибших военнослужащих.
  • В этот же день из российского плена удалось освободить 32 украинских воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки, воевавшего за Украину.

Читайте также: В Азове призвали не распространять информацию об условиях содержания украинских пленных

Оксана Житнюк
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