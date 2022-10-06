В Азове призвали не распространять информацию об условиях содержания украинских пленных

Начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич призвал не распространять детали об условиях, в которых оккупанты удерживают украинских военнопленных, потому что это может им навредить. Об этом военный сказал в ходе пресс-конференции, организованной NV.ua.

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"Когда был комментарий, что все ходят с бородами и небритые, сразу же после этого пришли и всех побрили на лысо, сбрили бороды. Это самый простой и безобидный пример, о котором я могу сказать. А оно происходит намного хуже", — сказал Кротевич.

Он не стал рассказывать детали, так как его слова могут услышать члены семей военнопленных.

"Не нужно рассказывать в деталях об условиях плена, пока пленные там находятся", – сказал Кротевич.

То же самое, отметил он, касается и тех, кто вернулся из плена. Охранники в местах, где удерживают украинских пленных, знают их в лицо. "Я вышел, например, из камеры, в которой был с другим человеком, дал интервью. Он (охранник. – Прим. Ред.) знает меня в лицо и может физически или психологически повлиять", – сказал Кротевич.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что Украина вернула пленных бойцов в обмен на подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.

Освобожденные по обмену британцы рассказали, что россияне не только пытали их электротоком и холодным оружием, но и проводили их через имитацию смертной казни.

Глава патронатной службы Азова Елена Толкачева сообщила, что здоровье защитников Украины, возвращенных из российского плена в результате обмена, находится в "шокирующем" состоянии.

Вадим Ребрина

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