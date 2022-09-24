Освобожденные пленные крайне истощены – Азов

Здоровье защитников Украины, возвращенных из российского плена в результате обмена, находится в "шокирующем" состоянии. Об этом сообщила Украинской правде глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева.

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Толкачева сказала, что "состояние наших военных просто шокирующее". Они истощены настолько, что в некоторых случаях, говорит она, родственники освобожденных их просто "не могут узнать".

"Ребята обессилены, контужены, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней", – сказала Толкачева.

По ее словам, всем освобожденным оказывают медицинскую помощь, многие уже направлены на лечение и реабилитацию.

Патронатная служба при содействии государства намерена отправить часть военных на лечение и восстановление за границу.

Освобожденные по обмену британцы рассказали, что россияне не только пытали их электротоком и холодным оружием, но и проводили их через имитацию смертной казни.

23 сентября в Конгресс США был внесен законопроект об ответственности российских властей и функционеров за нарушения прав человека и военные преступления, совершенные в Украине.

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Сергій Бережний

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