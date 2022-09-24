Освобожденные пленные крайне истощены – Азов
Здоровье защитников Украины, возвращенных из российского плена в результате обмена, находится в "шокирующем" состоянии. Об этом сообщила Украинской правде глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева.
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Толкачева сказала, что "состояние наших военных просто шокирующее". Они истощены настолько, что в некоторых случаях, говорит она, родственники освобожденных их просто "не могут узнать".
"Ребята обессилены, контужены, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней", – сказала Толкачева.
По ее словам, всем освобожденным оказывают медицинскую помощь, многие уже направлены на лечение и реабилитацию.
Патронатная служба при содействии государства намерена отправить часть военных на лечение и восстановление за границу.
СПРАВКА. Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что Украина вернула пленных бойцов в обмен на подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине. Медведчук все еще важен для России — поэтому его обменяли на пленных украинских воинов, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Пять командиров, защищавших Мариуполь, до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией Эрдогана.
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