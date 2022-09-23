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В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против российских военных преступников

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 22:38
В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против российских военных преступников - Фото
Пэт Фэллон (Фото - Twitter Pat Fallon)

Группа конгрессменов США внесла специальный законопроект, который призван создать основу официального подхода США к обеспечению ответственности российских властей и функционеров за нарушения прав человека и военные преступления, совершенные в Украине. Об этом сообщает The Hill.

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В число авторов законопроекта "О политике в области прав человека в Украине" входят законодатели и Демократической, и Республиканской партий. 

Один из его инициаторов, Пэт Фэллон, заявил при представлении проекта, что обнаружение массового захоронения в деоккупированном Изюме "укрепляет решимость США добиваться ответственности за предполагаемые военные преступления и злодеяния".

Фэллон считает, что "вторжение России в Украину отражает полное пренебрежение Владимиром Путиным человеческими жизнями". Он также заявил, что "Путин и Российская Федерация должны понести ответственность за каждое злодеяние, которое они совершили".

Законопроект дополняет текст ранее принятого закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" требованием введения санкций в отношении лиц, ответственных за совершенные в Украине злодеяния.

Таковыми предлагается считать также принудительное переселение, задержание и фильтрацию украинцев на оккупированных Россией территориях Украины и в самой России. Эти действия признаются военными преступлениями или преступлениями против человечности в соответствии с Женевской конвенцией.

Отдельным требованием в законопроект включено поручение Госдепартаменту США предоставить Конгрессу секретный отчет о масштабах и деталях совершенных Россией военных преступлений и нарушений прав человека.

  • 23 сентября на заседании Совета ООН по правам человека было заявлено, что Международная комиссия ООН собрала доказательства и пришла к выводу, что российские оккупанты совершают в Украине многочисленные военные преступления. 

Читайте также: Блинкен на Совбезе ООН: Миропорядок рушится. Путин должен быть наказан 

Сергій Бережний
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права человека военные преступления законопроект конгресс сша Пэт Фэллон
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