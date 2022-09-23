В Украине совершены военные преступления, нас поразило количество расстрелов – ООН

Международная комиссия ООН собрала доказательства и пришла к выводу, что российские оккупанты совершают в Украине военные преступления. Об этом заявил на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве Эрик Мёсе, глава комиссии, которой ранее поручили расследовать события ранней стадии вторжения РФ – в конце февраля и в марте 2022 года в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

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Он уточнил, что они пока "в основном" сосредоточивались на событиях в этих четырех областях: посетили 27 городов и поселков, опросили более 150 потерпевших и свидетелей, осмотрели места разрушений, могилы, места удержания людей и пыточные, а также остатки оружия, ознакомились с большим количеством документов и отчетов.

Эксперты ООН убедились, что россияне:

→ вели боевые действия в населенных пунктах;

→ проводили неизбирательные атаки без различия между гражданскими и военными;

→ применяли сексуальное и гендерное насилие.

"Нас поразило большое количество расстрелов. Комиссия расследует такие случаи в 16 городах и населенных пунктах. Мы получили заслуживающие доверия утверждения о многих других случаях казней. Общие элементы этих преступлений включают предварительное задержание жертв, видимые следы казни на телах, – связанные за спиной руки, огнестрельные ранения в голову и перерезанное горло", – добавил Мёсе.

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Собеседники, отметил он, рассказали экспертам ООН о побоях, пытках электротоком и принуждении к раздеванию, а также о других видах нарушений в местах содержания. Некоторые жертвы исчезли, добавил чиновник.

"Комиссия установила, что некоторые военнослужащие РФ совершали сексуальное насилие, пытки, жестокое и бесчеловечное обращение. Есть примеры случаев, когда родственников заставляли стать свидетелями преступлений. Комиссия задокументировала случаи изнасилования, пыток и незаконного заключения детей", – сказал чиновник.

Он добавил, что в расследованных ими случаях возраст жертв сексуального и гендерного насилия колебался от четырех до 82 лет.

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Мёсе заверил, что комиссия продолжит и расширит расследование, в том числе по темам:

→ фильтрационных лагерей оккупантов;

→ принудительного перемещения людей;

→ незаконного усыновления захваченных украинских детей;

→ разрушения гражданской инфраструктуры;

→ присвоение или уничтожение экономических ресурсов;

→ нарушения права на питание;

→ законности изменений в местной администрации, которые могут иметь далекоидущие последствия.

Чиновник ООН заявил, что они "обеспокоены страданиями", причиненными гражданскому населению, а недавнее обнаружение новых могил "иллюстрирует серьезность ситуации". Мёсе назвал это не войной России против Украины, а "вооруженным конфликтом в Украине".

Он заявил, что "попытки наладить конструктивный диалог с властями РФ, к сожалению, пока не увенчались успехом", и добавил, что они будут "настойчивы в наших усилиях".

23 сентября посол по особым поручениям МИД, агент Украины в Международном суде ООН Антон Кориневич заявил, что "ни одна страна не может судить Путина, в мире нет механизмов".

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Євген Пилипенко

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