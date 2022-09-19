Геноцид в Изюме. Как и с Бучей, Кремль назвал "враньем" военные преступления своей армии
Руководство России, как и в случае с резней в Буче и других освобожденных населенных пунктах, отказывается признать ответственность российских захватчиков за военные преступления, доказательства которых появились после освобождения части Харьковской области. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал это "враньем".
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Как выразился представитель лидера российских оккупантов и террористов Владимира Путина, обвинения в адрес россиян в совершении военных преступлений в Изюме "развиваются по тому же сценарию, что и в Буче".
"Это вранье", – заявил Песков.
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В начале сентября 2022 года ВСУ в стремительном контрнаступлении в считанные дни изгнали оккупантов с большей части Харьковской области.
- 15 сентября были опубликованы фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.
- 18 сентября глава МИД Литвы Ландсбергис призвал Запад дать Украине современные танки, потому что "словесное осуждение не помогает" прекратить геноцид.
- Также 18 сентября генпрокурора Костина в США спросили, обвинят ли Путина в геноциде – он признал, что "будет непросто".
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