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Геноцид в Изюме. Как и с Бучей, Кремль назвал "враньем" военные преступления своей армии

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 13:20
Геноцид в Изюме. Как и с Бучей, Кремль назвал
Кремль, закат (фото - ЕРА)

Руководство России, как и в случае с резней в Буче и других освобожденных населенных пунктах, отказывается признать ответственность российских захватчиков за военные преступления, доказательства которых появились после освобождения части Харьковской области. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал это "враньем".

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Как выразился представитель лидера российских оккупантов и террористов Владимира Путина, обвинения в адрес россиян в совершении военных преступлений в Изюме "развиваются по тому же сценарию, что и в Буче".

"Это вранье", – заявил Песков.

СПРАВКА. В начале апреля Силы обороны зашли в города и населенные пункты в Киевской области, откуда ранее были изгнаны войска РФ. На местах обнаружили тела сотен убитых оккупантами мирных жителей. Руководство РФ, в частности министр иностранных дел страны Сергей Лавров, назвало военные преступления своих солдат "фейком" и "постановкой киевского режима". После трагедии Бучи Офис генпрокурора открыл производство о геноциде.

Смотрите видео: "Признаюсь во всем". Журналисты нашли оккупантов, которые убивали людей под Киевом

В начале сентября 2022 года ВСУ в стремительном контрнаступлении в считанные дни изгнали оккупантов с большей части Харьковской области.

Читайте колонку: Россияне хотят крови украинцев. Яму этого фашизма вырыл сам Путин. И сам в нее упал

Євген Пилипенко
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