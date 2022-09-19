Геноцид в Изюме. Как и с Бучей, Кремль назвал "враньем" военные преступления своей армии

Руководство России, как и в случае с резней в Буче и других освобожденных населенных пунктах, отказывается признать ответственность российских захватчиков за военные преступления, доказательства которых появились после освобождения части Харьковской области. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал это "враньем".

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Как выразился представитель лидера российских оккупантов и террористов Владимира Путина, обвинения в адрес россиян в совершении военных преступлений в Изюме "развиваются по тому же сценарию, что и в Буче".

"Это вранье", – заявил Песков.

СПРАВКА. В начале апреля Силы обороны зашли в города и населенные пункты в Киевской области, откуда ранее были изгнаны войска РФ. На местах . В начале апреля Силы обороны зашли в города и населенные пункты в Киевской области, откуда ранее были изгнаны войска РФ. На местах обнаружили тела сотен убитых оккупантами мирных жителей. Руководство РФ, в частности министр иностранных дел страны Сергей Лавров , назвало военные преступления своих солдат "фейком" и "постановкой киевского режима". После трагедии Бучи Офис генпрокурора открыл производство о геноциде.

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В начале сентября 2022 года ВСУ в стремительном контрнаступлении в считанные дни изгнали оккупантов с большей части Харьковской области.

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Євген Пилипенко

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