"Танки говорят громче слов". Глава МИД Литвы призвал дать оружие Украине – сейчас

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал дать Украине танки, потому что словесное осуждение не помогает прекратить геноцид украинского народа, который устраивают российские оккупанты на захваченных территориях. Об этом Ландсбергис написал в Twitter после того, как стало известно о массовых убийствах, совершенных россиянами в Изюме.

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"Словами не удалось предотвратить массовые захоронения. Одно только осуждение не положит конец этому геноциду", – написал глава литовского МИД.

По его словам, танки – лучше осуждения.

"Танки говорят громче слов. #ArmUkraineNow значит сейчас", – призвал Ландсбергис.

СПРАВКА. #ArmUkraineNow ("Вооружи Украину сейчас") – глобальная кампания, которая началась в социальных сетях в апреле 2022 года. Цель кампании — как можно скорее обеспечить украинскую армию необходимым вооружением, чтобы выгнать агрессора с территории Украины, тем самым спасти тысячи жизней мирных жителей и защитить демократию в Европе.

15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, обнаруженного в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.

Уполномоченный по поводу лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".

16 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу возле Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".

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Наталія Медведєва

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