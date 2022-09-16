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Россия повторила в Изюме то, что уже делала в Буче – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 23:05
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео)
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После деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме то же самое, что до этого творила в Буче. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент сообщил, что в найденных в Изюме застенках издевались не только над мирными жителями, но и над иностранцами.

"Семеро граждан Шри-Ланки, студенты Купянского медицинского колледжа. Еще в марте их захватили российские солдаты, их удерживали в подвале. Только сейчас, после освобождения Харьковской области, эти люди спасены, им оказывается медицинская помощь", – сказал Зеленский.

Он также рассказал о расследовании на месте массового захоронения возле Изюма – там "обнаружено более 440 могил. О количестве похороненных там людей еще рано говорить, следственные действия продолжаются".

Президент снова подчеркнул, что "мир должен на все это отреагировать". Он сказал, что на месте массового захоронения ожидается миссия ООН, а также гарантировал "полный доступ для журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательств над людьми".

Ранее сегодня Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу вблизи Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".

  • 15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, которое было обнаружено в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте было найдено 440 могил.
  • Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".
Сергій Бережний
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Владимир Зеленский военные преступления изюм
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