После деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме то же самое, что до этого творила в Буче. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент сообщил, что в найденных в Изюме застенках издевались не только над мирными жителями, но и над иностранцами.

"Семеро граждан Шри-Ланки, студенты Купянского медицинского колледжа. Еще в марте их захватили российские солдаты, их удерживали в подвале. Только сейчас, после освобождения Харьковской области, эти люди спасены, им оказывается медицинская помощь", – сказал Зеленский.

Он также рассказал о расследовании на месте массового захоронения возле Изюма – там "обнаружено более 440 могил. О количестве похороненных там людей еще рано говорить, следственные действия продолжаются".

Президент снова подчеркнул, что "мир должен на все это отреагировать". Он сказал, что на месте массового захоронения ожидается миссия ООН, а также гарантировал "полный доступ для журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательств над людьми".

Ранее сегодня Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу вблизи Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".

15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, которое было обнаружено в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте было найдено 440 могил.

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".

Сергій Бережний

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