Костина в США спросили, обвинят ли Путина в геноциде – он признал, что "будет непросто"

Без полномасштабного вторжения России не было бы никаких военных преступлений, включая подпадающие под определение геноцида. Так генпрокурор Андрей Костин ответил на вопрос CBS News, сможет ли Украина доказать, что российский диктатор Владимир Путин "санкционировал [зверства армии РФ в оккупации] или знал обо всем, что происходило под командованием его военных".

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Ведущая программы Face The Nation напомнила, что ни один действующий лидер любой страны мира никогда не подвергался судебному преследованию за геноцид.

Костин согласился, что "непросто [будет] доказать эту систему командования до самого высокого уровня".

"Что мы понимаем на данный момент, это то, что есть преступление агрессии – мы определенно знаем, кто за него несет ответственность (потому что преступление агрессии является матерью всех этих преступлений, военных преступлений геноцида)", – сказал он.

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По словам генпрокурора, без вторжения "не было бы других военных преступлений". "И по этой причине за преступление агрессии высшее политическое и военное руководство должно быть привлечено к ответственности и должно быть наказано", – сказал он.

Костин подтвердил, что дело о геноциде есть в Офисе генпрокурора, и высказал надежду, что "все факты вместе взятые приведут нас к возможному осуждению за преступление геноцида".

Сейчас генпрокурор находится с официальным визитом в США, где посетит мероприятия 77-й Генассамблеи ООН, встретится с сенаторами и конгрессменами, министром юстиции страны и с руководителем Международного уголовного суда Каримом Ханом.

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Євген Пилипенко

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