Российский наемник с черепом в руках призвал убивать всех украинцев. Видео передано в ООН

В социальных сетях в воскресенье появилось видео, на котором мужчина с человеческим черепом в руках выступает перед аудиторией и призывает к убийству всех украинцев. Из контекста выступления следует, что череп якобы принадлежит одному из убитых на Азовстали.

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"Мы еще живы, а этот чувак уже нет. <...> Наша война – это не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война – это война с идеей. С идеей Украины как антироссийского государства. Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Российские земли "Малороссии" должны быть возвращены назад. <...> Все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены", — заявил выступающий, которого идентифицировали как Игоря Мангушева.

Он участник праворадикальной российской организации "Святая Русь" и называет себя основателем частной военной компании "Енот".

После появления этого видео уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что передал информацию о нем Следственной комиссии ООН по Украине и Офису генерального прокурора.

"Да, демонстрация останков погибших защитников Мариуполя стала поводом для "стендапа на военную тематику". Единственной целью таких действий России является очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших. Когда люди погибают во время войны, с их телами нужно обращаться уважительно и с достоинством, независимо от того, погибший является гражданским лицом или военнослужащим. Останки неизвестных лиц должны быть идентифицированы", — заявил Лубинец.

На выступление Мангушева также отреагировал бывший посол США в России Майкл Макфол, назвав его отвратительным.

"Отвратительно. Я надеюсь, что все самозванные "реалисты" просмотрят это видео, а затем снова попытаются объяснить нам, как эта война является просто оборонной/превентивной/рациональной/логической "специальной военной операцией", направленной на остановку расширения НАТО и не имеет ничего общего с имперскими идеями и идентичностью", – заявил Макфол.

Украина давно говорит, что целью России является геноцид украинского народа, и в апреле Верховная Рада признала это официально.

Однако многие западные политики до сих пор отказываются это признавать. Канцлер Германии Олаф Шольц недавно заявил, что ему тяжело принять идею об отмене выдачи шенгенских виз россиянам, потому что это якобы "война Путина".

Президент США Джо Байден считает преступления России в Украине геноцидом, но на официальном уровне США пока этого не признали.

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Андрей Водяный

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