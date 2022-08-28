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Российский наемник с черепом в руках призвал убивать всех украинцев. Видео передано в ООН

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 19:55
Российский наемник с черепом в руках призвал убивать всех украинцев. Видео передано в ООН - Фото
Фото: соцсети

В социальных сетях в воскресенье появилось видео, на котором мужчина с человеческим черепом в руках выступает перед аудиторией и призывает к убийству всех украинцев. Из контекста выступления следует, что череп якобы принадлежит одному из убитых на Азовстали.

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"Мы еще живы, а этот чувак уже нет. <...> Наша война – это не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война – это война с идеей. С идеей Украины как антироссийского государства. Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Российские земли "Малороссии" должны быть возвращены назад. <...> Все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены", — заявил выступающий, которого идентифицировали как Игоря Мангушева.

Он участник праворадикальной российской организации "Святая Русь" и называет себя основателем частной военной компании "Енот".

После появления этого видео уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что передал информацию о нем Следственной комиссии ООН по Украине и Офису генерального прокурора.

"Да, демонстрация останков погибших защитников Мариуполя стала поводом для "стендапа на военную тематику". Единственной целью таких действий России является очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших. Когда люди погибают во время войны, с их телами нужно обращаться уважительно и с достоинством, независимо от того, погибший является гражданским лицом или военнослужащим. Останки неизвестных лиц должны быть идентифицированы", — заявил Лубинец.

На выступление Мангушева также отреагировал бывший посол США в России Майкл Макфол, назвав его отвратительным.

"Отвратительно. Я надеюсь, что все самозванные "реалисты" просмотрят это видео, а затем снова попытаются объяснить нам, как эта война является просто оборонной/превентивной/рациональной/логической "специальной военной операцией", направленной на остановку расширения НАТО и не имеет ничего общего с имперскими идеями и идентичностью", – заявил Макфол.

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Андрей Водяный
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