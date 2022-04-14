Верховная Рада признала действия России геноцидом украинского народа

Верховная Рада приняла заявление, которым признала деяния вооруженных сил РФ, ее политического и военного руководства во время последней фазы агрессии против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

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Рада призвала ООН, Европарламент, ПАСЕ, Парламент ассамблеи ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств также признать совершение Россией геноцида украинского народа, а также преступлений против человечности и военных преступлений на территории Украины.

В своем решении Рада приняла во внимание многочисленные публичные заявления президента РФ Владимира Путина и других должностных лиц, а также решения органов власти, которые свидетельствуют о существовании официальной политики РФ о непризнании права украинского народа на самоидентификацию, самоопределение и, как следствие, на существование.

Парламент констатировал многовековую политику России, направленную на "деукраинизацию", поглощение украинской нации.

Депутаты осудили государственную политику РФ по искривлению представление о самобытности украинского народа и его стремлении к независимости, которую российское государство реализует путем распространения фальшивых идеологем и отождествления украинского патриотизма с "нацизмом".

Рада констатировала, что целью нового этапа российской агрессии против Украины является уничтожение украинского народа, которое в РФ называется "денацификацией".

Украинский парламент в принятии решения учел действия РФ на территории Украины: запрет украинского языка, уничтожение украинских книг, массовое уничтожение мирного украинского населения, насильственное перемещение украинских детей на территорию РФ, создание условий для постепенного уничтожения украинского народа путем подрыва экономического потенциала и безопасности.

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Вадим Ребрина

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