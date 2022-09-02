Украина ожидает, что партнеры признают действия России в Украине геноцидом – Шмыгаль

Украина надеется, что страны-партнеры, включая Германию, квалифицируют действия страны-оккупанта России против Украины как геноцид украинского народа. Об этом в интервью Немецкому агентству печати, пишет Wiwo, сказал премьер Денис Шмыгаль.

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Он заявил, что если сравнить, сколько погибло украинских защитников, и сколько – мирных жителей, "то гражданских намного больше".

Шмыгаль также напомнил немецким читателям, что политика России "состоит в том, чтобы преследовать и убивать мирных жителей Украины просто потому, что они украинцы".

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"Это называется геноцид. Если посмотреть на все факты, то все характеристики геноцида налицо. Мы ожидаем, что наши партнеры, в том числе Германия, согласятся с нашей оценкой", – сказал глава правительства.

Верховная Рада квалифицировала зверства (убийства, похищения людей, пытки и изнасилования), совершенные российской армией в апреле, как геноцид.

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Євген Пилипенко

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