Журналисты программы "Схемы" заявляют, что верифицировали содержание аудиоперехвата Службы безопасности и идентифицировали российского военнослужащего, который хвастался пытками украинских военнопленных и обстрелами домов мирных жителей в Украине. Об этом сообщает Радио Свобода.

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В мае СБУ опубликовала фрагмент перехваченного разговора неназванного российского военнослужащего с отцом, во время которого солдат хвастался обстрелами домов мирных жителей и захватом в плен и последующей пыткой украинских военных.

Солдат также рассказал, что они обстреливали украинское село из Градов, минометов, БУКов, а также признался, что вместе с сослуживцами запугивал местных и отбирал у них продукты.

Этим солдатом оказался 21-летний Станислав Шматов, танкист 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС России, уроженец села Новотулка Хворостянского района Самарской области России.

Журналистам удалось установить деревню в Харьковской области, где были совершены преступления, в которых признался военный РФ, и подтвердить их, в том числе с помощью спутниковых снимков. Это село Пески-Радьковские.

"Схемам" удалось непосредственно поговорить со Шматовым.

Военный сообщил, что 2 мая получил ранения в Украине, поэтому сейчас находится в России.

Он пытался отрицать личную причастность к преступлениям, в которых признавался ранее: "Я там как бы был на своей волне, мне было по барабану вообще на всех", – отметил Шматов. Впоследствии он признался, что получал приказы стрелять по домам местных жителей.

Узнав, что говорит с журналистом, танкист Шматов начал угрожать ему.

"Схемы" также позвонили отцу этого военного. Он на вопросы журналистов не ответил.

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Наталія Медведєва

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