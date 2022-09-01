UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Схемы" идентифицировали оккупанта, хваставшегося обстрелами и пытками: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 21:14
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников

Журналисты программы "Схемы" заявляют, что верифицировали содержание аудиоперехвата Службы безопасности и идентифицировали российского военнослужащего, который хвастался пытками украинских военнопленных и обстрелами домов мирных жителей в Украине. Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В мае СБУ опубликовала фрагмент перехваченного разговора неназванного российского военнослужащего с отцом, во время которого солдат хвастался обстрелами домов мирных жителей и захватом в плен и последующей пыткой украинских военных.

Солдат также рассказал, что они обстреливали украинское село из Градов, минометов, БУКов, а также признался, что вместе с сослуживцами запугивал местных и отбирал у них продукты.

Этим солдатом оказался 21-летний Станислав Шматов, танкист 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС России, уроженец села Новотулка Хворостянского района Самарской области России.

Журналистам удалось установить деревню в Харьковской области, где были совершены преступления, в которых признался военный РФ, и подтвердить их, в том числе с помощью спутниковых снимков. Это село Пески-Радьковские.

"Схемам" удалось непосредственно поговорить со Шматовым.

Военный сообщил, что 2 мая получил ранения в Украине, поэтому сейчас находится в России. 

Он пытался отрицать личную причастность к преступлениям, в которых признавался ранее: "Я там как бы был на своей волне, мне было по барабану вообще на всех", – отметил Шматов. Впоследствии он признался, что получал приказы стрелять по домам местных жителей.

Узнав, что говорит с журналистом, танкист Шматов начал угрожать ему.

"Схемы" также позвонили отцу этого военного. Он на вопросы журналистов не ответил.

Читайте также: Бывшего лидера ОПЗЖ Бойко сфотографировали в Чехии – "Схемы"

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военные преступления схемы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 