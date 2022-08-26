UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бывшего лидера ОПЗЖ Бойко сфотографировали в Чехии – "Схемы"

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 18:38
Бывшего лидера ОПЗЖ Бойко сфотографировали в Чехии –
Фото – "Схемы" / Радио Свобода

"Схемы" сообщают, что 25 августа их журналисты заметили и сфотографировали в Карловых Варах в Чехии нардепа Юрия Бойко, лидера депутатской фракции "Платформа за жизнь и мир"

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Схемы" спросили пресс-представителя депутата о цели визита Бойко в Карловы Вары и связана ли эта цель с исполнением им депутатских полномочий. Пресс-представитель ответил, что Бойко "взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа", а в Карловых Варах находится "на лечении".

Журналисты также попытались связаться с Бойко напрямую через мессенджер и спросили его, "что именно он и его соратники, недавние члены ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, сейчас делают для противодействия российской агрессии", а также "ощущает ли Бойко личную политическую и моральную ответственность за многолетнее распространение пророссийских и антизападных настроений в Украине, чем в конечном итоге воспользовался Путин для развязки полномасштабной войны". 

"Схемы" сообщают, что Бойко вопросы прочитал, но отвечать на них не стал.

  • 14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте, а 12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде.
  • Вместо фракции ОПЗЖ в парламенте создали две депутатские группы, одну из которых возглавил Бойко.

Смотрите также: Батальон "Монако": Украинские олигархи во время войны на Лазурном Берегу – видео

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
чехия юрий бойко Карловы Вары схемы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 