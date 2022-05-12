Фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде

Фракция ОПЗЖ перестала существовать в украинском парламенте. Об этом сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована! Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем", – написал нардеп.

По актуальным данным на сайте Рады, за депутатской группой "Платформа за жизнь и мир", которую создали депутаты бывшей ОПЗЖ, было закреплено 25 мест в парламенте.

По данным Украинской правды, о роспуске фракции ОПЗЖ сегодня объявили в парламенте.

Парламентская фракция ОПЗЖ состояла из 44 народных депутатов. После начала широкомасштабной войны России против Украины из фракции начали выходить некоторые ее члены.

20 марта СНБО приостановила деятельность ряда партий на период действия военного положения, в том числе и ОПЗЖ.

14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.