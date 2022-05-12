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Фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 13:47
Фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Фракция ОПЗЖ перестала существовать в украинском парламенте. Об этом сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

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"Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована! Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем", – написал нардеп.

По актуальным данным на сайте Рады, за депутатской группой "Платформа за жизнь и мир", которую создали депутаты бывшей ОПЗЖ, было закреплено 25 мест в парламенте.

По данным Украинской правды, о роспуске фракции ОПЗЖ сегодня объявили в парламенте.

Парламентская фракция ОПЗЖ состояла из 44 народных депутатов. После начала широкомасштабной войны России против Украины из фракции начали выходить некоторые ее члены.

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верховная рада ОПЗЖ
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