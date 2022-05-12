Фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде
12.05.2022, 13:47
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Фракция ОПЗЖ перестала существовать в украинском парламенте. Об этом сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована! Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем", – написал нардеп.
По актуальным данным на сайте Рады, за депутатской группой "Платформа за жизнь и мир", которую создали депутаты бывшей ОПЗЖ, было закреплено 25 мест в парламенте.
По данным Украинской правды, о роспуске фракции ОПЗЖ сегодня объявили в парламенте.
Парламентская фракция ОПЗЖ состояла из 44 народных депутатов. После начала широкомасштабной войны России против Украины из фракции начали выходить некоторые ее члены.
- 20 марта СНБО приостановила деятельность ряда партий на период действия военного положения, в том числе и ОПЗЖ.
- 14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии