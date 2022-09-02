Шмыгаль – европейцам: Нельзя делить россиян на "хороших" и "плохих", нужен полный запрет

Глава правительства Денис Шмыгаль призвал Германию и Евросоюз запретить въезд в Шенгенскую зону всем без исключения гражданам страны-оккупанта РФ. Об этом он сказал в интервью Немецкому агентству печати, пишет Wiwo.

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3 сентября Шмыгаль прибудет в Берлин на встречу с германским канцлером Олафом Шольцем (состоится 4 сентября) и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Премьера попросили отреагировать на заявления Шольца, что это "война Путина, а не россиян", и на частичное усложнение россиянам процесса получения виз в ЕС. Шмыгаль напомнил немецкому изданию, что "около 80%" жителей России поддерживают войну против Украины.

"К сожалению, это война не только Путина. 200 000 российских военных воюют против Украины. Даже их семьи ничего не говорят против, население в целом поддерживает эту войну. Нельзя делить россиян на "хороших" и "плохих", – отметил он.

СПРАВКА. 31 августа главы МИД ЕС . 31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Жозеп Боррель отметил, что страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию. Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия заявили, что рассматривают возможность запрета на въезд российским туристам в свои страны, если ЕС в целом не сделает этого.

Глава Кабмина сказал dpa, что украинцам "невыносимо, что часть россиян убивает и насилует в нашей стране, а другая часть прекрасно живет на Западе, уезжает туда в отпуск за сладкой жизнью".

"Нужен холодный душ российскому обществу в виде визового запрета для туристов и студентов", – подчеркнул Шмыгаль.

В том же интервью Шмыгаль обратился к Шольцу и Байдену, призвав разблокировать поставку Украине современных танков Leopard 2 и Abrams.

В конце лета топ-канал РФ назвал Шольца "недобитой нацистской сволочью" и призвал ударить по ФРГ.

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Євген Пилипенко

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