Бербок против визового запрета для РФ – "должны иметь возможность дышать воздухом свободы"

Германский министр иностранных дел Анналена Бербок в кулуарах неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге высказалась против полного запрета на выдачу виз россиянам и предложила альтернативу, которую ее чешский коллега Ян Липавский назвал "недостаточной". Об этом сообщает br24.de.

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По ее мнению, "те, кто нуждается в защите, и другие российские граждане должны и впредь иметь возможность дышать воздухом свободы в ЕС".

Она напомнила, что Германия считает, что российские студенты, художники, ученые и фрилансеры должны иметь возможность путешествовать в страны Европы.

В качестве компромисса Бербок предлагает расторгнуть соглашение ЕС об упрощении визового режима с Россией от 2007 года, которое позволяет туристам получать дешевую визу за 35 евро в течение двух недель. Это может позволить государствам ЕС строже проверять заявки на получение визы. Многократные визы со сроком действия в несколько лет больше не должны выдаваться вообще, считают в Берлине.

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Глава МИД Чехии и действующий председатель Совета ЕС Липавский назвал это "хорошим первым шагом", но подчеркнул: "Этого недостаточно, потому что это просто удорожает визы для россиян".

По данным брюссельского инсайдера Радио Свобода Рикарда Йозвяка, главы МИД стран ЕС "сегодня рассматривают возможность приостановки действия большей части или всех соглашений об упрощении визового режима с Россией и нацеливаются на многократные визы".

Сейчас граждане РФ могут в течение полугода перемещаться по Шенгенской зоне по 90-дневной визе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утром встретился с Бербок: они обсудили восьмой пакет санкций ЕС против РФ, а также визовые ограничения для россиян и дальнейшие поставки оружия для Украины.

Тем временем Латвия решила ввести дополнительные въездные проверки для всех граждан России и Беларуси.

Австрия против визового бана для граждан РФ; глава МИД страны считает, что россияне якобы не знают, что их армия творит в Украине.

Евгений Пилипенко

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