Дания готова ограничить въезд туристов из России, если такое решение не примет ЕС

Дания готова рассмотреть возможность введения ограничений на выдачу гражданам России туристических виз, если это решение не будет принято на уровне Евросоюза. Об этом в интервью Ritzau заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, сообщает tv2.dk.

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Он убежден, что российских туристов нельзя пускать на отдых в Европу.

"Если это не удастся сделать совместным решением, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество российских туристических виз", – сказал Кофод.

С 11 августа Эстония прекратила впускать граждан РФ по своим шенгенским визам – но есть исключения.

13 августа в МИДе Дании заявили, что готовы обсуждать визовые ограничения для россиян в ЕС.

14 августа Президент Латвии выступил за аннулирование виз тем, кто поддерживает агрессию России.

Польша работает над концепцией по ограничению или приостановке выдачи виз гражданам России.

В России зафиксирован ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз на фоне появляющейся информации о будущих визовых ограничениях для граждан РФ.

Вадим Ребрина

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