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Дания готова ограничить въезд туристов из России, если такое решение не примет ЕС

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 20:48
Дания готова ограничить въезд туристов из России, если такое решение не примет ЕС - Фото
Йеппе Кофод (фото - EPA)

Дания готова рассмотреть возможность введения ограничений на выдачу гражданам России туристических виз, если это решение не будет принято на уровне Евросоюза. Об этом в интервью Ritzau заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, сообщает tv2.dk.

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Он убежден, что российских туристов нельзя пускать на отдых в Европу.

"Если это не удастся сделать совместным решением, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество российских туристических виз", – сказал Кофод.

  • С 11 августа Эстония прекратила впускать граждан РФ по своим шенгенским визам – но есть исключения.  
  • 13 августа в МИДе Дании заявили, что готовы обсуждать визовые ограничения для россиян в ЕС.  
  • 14 августа Президент Латвии выступил за аннулирование виз тем, кто поддерживает агрессию России.  
  • Польша работает над концепцией по ограничению или приостановке выдачи виз гражданам России.
  • В России зафиксирован ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз на фоне появляющейся информации о будущих визовых ограничениях для граждан РФ. 
Вадим Ребрина
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Россия визы дания Йеппе Кофод
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