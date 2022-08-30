UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вена против визового бана для РФ, считает – там не знают, что их армия творит в Украине

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 11:43
Вена против визового бана для РФ, считает – там не знают, что их армия творит в Украине - Фото
Александер Шалленберг (фото - ЕРА)

Австрия настаивает, что "контрпродуктивно" запрещать выдачу шенгенских виз всем без исключения гражданам России из-за войны РФ на уничтожение Украины и украинского народа. Свое мнение на эту тему австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг изложил немецкому изданию Die Welt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как он выразился, "мы не должны выплескивать ребенка вместе с водой".

Глава МИД Австрии полагает, что тотальный запрет на выдачу виз в страны ЕС гражданам России не только грозит полным обрывом "последних контактов с российским гражданским обществом", но и станет "контрпродуктивным в борьбе с российской пропагандистской машиной".

Читайте также: Глава МИД Эстонии: Россияне совершают геноцид. Неприемлемо, что они могут ездить в ЕС 

"Было бы абсурдно прямо сейчас перекрывать дорогу на Запад критическим голосам в России", — заявил он, имея в виду тех, кто не согласен в РФ с действиями руководства страны против Украины и мнением большинства россиян, которое поддерживает эту агрессию.

Шалленберг считает, что население России в целом якобы не знает, что творит ее армия, потому что есть "кремлевское эмбарго на новости", которое "затуманивает представление населения России о действиях Путина в Украине".

Он полагает, что если ЕС полностью заблокирует визы россиянам, это лишь сплотит их вокруг диктатора и "подпитает лагерный менталитет, пропагандируемый Кремлем".

СПРАВКА. 8 августа 2022-го президент Зеленский призвал ЕС закрыть въезд для всех россиян как минимум до конца ее захватнической войны против Украины. Польша, Латвия, Литва, ЭстонияЧехияФинляндияДания и другие союзники поддержали, против – Венгрия, ФРГ, Франция, Кипр, Испания, Италия, Греция, Португалия, США и Брюссель. Канцлер ФРГ Шольц говорит - "это война Путина, а не россиян". В МИД ФРГ сообщили, что будут обсуждать ограничения, но не хотят россиян "навсегда списывать". СМИ пишут, что Франция и ФРГ призовут ЕС продолжить выдавать визы россиянам. Топ-дипломат ЕС также против, "невзирая "на любую причину".

Сейчас граждане РФ могут в течение полугода перемещаться по Шенгенской зоне по 90-дневной визе.

Читайте также: Германия и Франция призвали не запрещать выдачу виз россиянам – "умно использовать рычаг"

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визовый режим война геополитика евросоюз австрия визы запрет Александер Шалленберг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 