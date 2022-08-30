Вена против визового бана для РФ, считает – там не знают, что их армия творит в Украине
Австрия настаивает, что "контрпродуктивно" запрещать выдачу шенгенских виз всем без исключения гражданам России из-за войны РФ на уничтожение Украины и украинского народа. Свое мнение на эту тему австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг изложил немецкому изданию Die Welt.
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Как он выразился, "мы не должны выплескивать ребенка вместе с водой".
Глава МИД Австрии полагает, что тотальный запрет на выдачу виз в страны ЕС гражданам России не только грозит полным обрывом "последних контактов с российским гражданским обществом", но и станет "контрпродуктивным в борьбе с российской пропагандистской машиной".
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"Было бы абсурдно прямо сейчас перекрывать дорогу на Запад критическим голосам в России", — заявил он, имея в виду тех, кто не согласен в РФ с действиями руководства страны против Украины и мнением большинства россиян, которое поддерживает эту агрессию.
Шалленберг считает, что население России в целом якобы не знает, что творит ее армия, потому что есть "кремлевское эмбарго на новости", которое "затуманивает представление населения России о действиях Путина в Украине".
Он полагает, что если ЕС полностью заблокирует визы россиянам, это лишь сплотит их вокруг диктатора и "подпитает лагерный менталитет, пропагандируемый Кремлем".
Сейчас граждане РФ могут в течение полугода перемещаться по Шенгенской зоне по 90-дневной визе.
- В начале лета 2022 года канцлер Австрии Нехаммер не верил в быстрое вступление Украины в ЕС и предлагал промежуточный формат.
- В июле Австрия забрала у Газпрома подземное хранилище Хайдах.
- 28 августа Нехаммер потребовал от ЕС "остановить безумие" с ценами на электричество.
- За неделю до этого в Украине призвали Австрию депортировать дипломата РФ за призыв к геноциду украинцев.
- По словам главы МИД Кулебы, из стран ЕС оружие Украине не поставляют только Венгрия и Австрия.
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