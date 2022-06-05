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Нехаммер не верит в быстрое вступление Украины в ЕС. Предлагает промежуточный формат

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 18:49
Нехаммер не верит в быстрое вступление Украины в ЕС. Предлагает промежуточный формат - Фото
Нехаммер и Макрон (Фото: пресс-служба канцлера Австрии)

Канцлер Австрии заявил, что Украине и Молдове понадобится промежуточный формат, прежде чем они смогут претендовать на полноценное членство в Евросоюзе. Это "подготовительное пространство", считает Карл Нехаммер, нужно, чтобы приблизиться к стандартам ЕС, пишет Reuters.

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"Нас объединяет одна цель – мы все хотим сильную, независимую и экономически успешную Украину", – говорится в заявлении Нехаммера, на которое ссылается агентство.

Он заявил, что сейчас Украина борется за политическое и территориальное выживание, и все усилия в первую очередь направлены на прекращение Россией захватнической войны. "На таком этапе быстрое полноценное присоединение к ЕС все равно не может быть насущным", — считает Нехаммер.

Австрийский канцлер сказал, что дебаты о членстве Украины нужно очистить от эмоций, и добавил: быстрое присоединение Украины "нереалистично".

"Мы должны создать Европейское подготовительное пространство, которое позволит шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к европейским стандартам", — сказал канцлер.

Он отметил, что Австрия и сама прошла подобный путь. Заявку на вступление в ЕС она подала в 1989 году, а присоединилась в 1995 году.

Нехаммер также заявил, что поддерживает идею президента Франции о создании нового политического сообщества стран, которые стремятся присоединиться к ЕС или хотят более тесных связей с блоком.

  • 9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украине понадобятся годы, если не десятилетия, прежде чем она сможет стать членом Евросоюза. Он предложил создать для Украины и других соседей ЕС альтернативный вариант евроинтеграции в виде новой политической платформы. Эти вопросы могут быть рассмотрены на саммите лидеров ЕС в конце июня.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что Украина хочет получить полноценный статус кандидата в члены Евросоюза, а не его суррогат.
Андрей Водяный
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евросоюз австрия карл нехаммер вступление Украины в ЕС
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