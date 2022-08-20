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Стефанчук призвал Австрию депортировать дипломата РФ за призыв к геноциду украинцев

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 14:05
Стефанчук призвал Австрию депортировать дипломата РФ за призыв к геноциду украинцев - Фото
Руслан Стефанчук (Фото - Facebook Ruslan Stefanchuk)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к федеральному президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием объявить дипломата РФ Михаила Ульянова персоной нон грата и депортировать. Об этом Стефанчук написал в Facebook.

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Стефанчук считает ситуацию, "когда постоянный представитель России при международных организациях в Вене сначала призывает не щадить украинское население, а затем судорожно удаляет бредовые сообщения", проявлением "истинного лица российской дипломатии".

Спикер написал, что "за подобные фашистские призывы не уважаемый господин Ульянов должен быть признан персоной нон грата в Австрии и депортирован в свою Россию. Там пусть пишет что хочет, там его аудитория".

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население", а затем стер сообщение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что такой поступок характерен для представителя страны, которая является "фашистской вертикалью из миллионов людей".

Читайте также: Зеленский о действиях России против Украины: Мы видим нацизм, терроризм и геноцид 

Сергей Бережной
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австрия скандал Руслан Стефанчук дипломат РФ Михаил Ульянов
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