Стефанчук призвал Австрию депортировать дипломата РФ за призыв к геноциду украинцев
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к федеральному президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием объявить дипломата РФ Михаила Ульянова персоной нон грата и депортировать. Об этом Стефанчук написал в Facebook.
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Стефанчук считает ситуацию, "когда постоянный представитель России при международных организациях в Вене сначала призывает не щадить украинское население, а затем судорожно удаляет бредовые сообщения", проявлением "истинного лица российской дипломатии".
Спикер написал, что "за подобные фашистские призывы не уважаемый господин Ульянов должен быть признан персоной нон грата в Австрии и депортирован в свою Россию. Там пусть пишет что хочет, там его аудитория".
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население", а затем стер сообщение.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что такой поступок характерен для представителя страны, которая является "фашистской вертикалью из миллионов людей".
- Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников нужно использовать "наследие Нюрнберга".
- Кислица призывал мир "покончить с российским фашизмом сейчас", потому что в случае проигрыша Украины следующая война России будет неизбежной, а цивилизованный мир "заплатит втрое больше, чем сегодня".
- Российский диктатор Владимир Путин и руководство РФ должны понести ответственность за войну против Украины, для чего нужен новый Нюрнбергский трибунал, заявлял глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
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