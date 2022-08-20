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Подоляк о призывах российского дипломата "не щадить украинцев": РФ — фашистская вертикаль

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 12:27
Подоляк о призывах российского дипломата
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на призывы российского дипломата Михаила Ульянова "не щадить украинское население", назвав Россию "фашистской вертикалью из миллионов людей". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Ульянов заявляет о необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывает к геноциду украинцев.

"В Европе снова слышны голоса о том, что "не все россияне такие, как Путин" и "может дадим Северному потоку-2 работать". Пора понять, что Россия — это фашистская вертикаль из миллионов людей", — написал Подоляк.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население".

Ульянов написал "No mercy to the Ukrainian population!" (то есть, "Никакой пощады украинскому населению!") в ответ на пост Зеленского с благодарностью Джо Байдену за очередной транш военной помощи.

Читайте также: Зеленский о действиях России против Украины: Мы видим нацизм, терроризм и геноцид 

Дмитрий Гриниченко
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Россия война геноцид михаил подоляк
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