Подоляк о призывах российского дипломата "не щадить украинцев": РФ — фашистская вертикаль

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на призывы российского дипломата Михаила Ульянова "не щадить украинское население", назвав Россию "фашистской вертикалью из миллионов людей". Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Ульянов заявляет о необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывает к геноциду украинцев.

"В Европе снова слышны голоса о том, что "не все россияне такие, как Путин" и "может дадим Северному потоку-2 работать". Пора понять, что Россия — это фашистская вертикаль из миллионов людей", — написал Подоляк.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население".

Ульянов написал "No mercy to the Ukrainian population!" (то есть, "Никакой пощады украинскому населению!") в ответ на пост Зеленского с благодарностью Джо Байдену за очередной транш военной помощи.

