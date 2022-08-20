Подоляк о призывах российского дипломата "не щадить украинцев": РФ — фашистская вертикаль
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на призывы российского дипломата Михаила Ульянова "не щадить украинское население", назвав Россию "фашистской вертикалью из миллионов людей". Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, Ульянов заявляет о необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывает к геноциду украинцев.
"В Европе снова слышны голоса о том, что "не все россияне такие, как Путин" и "может дадим Северному потоку-2 работать". Пора понять, что Россия — это фашистская вертикаль из миллионов людей", — написал Подоляк.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население".
Ульянов написал "No mercy to the Ukrainian population!" (то есть, "Никакой пощады украинскому населению!") в ответ на пост Зеленского с благодарностью Джо Байдену за очередной транш военной помощи.
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников нужно использовать "наследие Нюрнберга".
- Кислица призывал мир "покончить с российским фашизмом сейчас", потому что в случае проигрыша Украины следующая война России будет неизбежной, а цивилизованный мир "заплатит втрое больше, чем сегодня".
- Российский диктатор Владимир Путин и руководство РФ должны понести ответственность за войну против Украины, для чего нужен новый Нюрнбергский трибунал, заявлял глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
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