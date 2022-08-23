Из стран ЕС оружие Украине не поставляют только Венгрия и Австрия – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что из стран Евросоюза оружие Украине не поставляют только для Венгрия и Австрия. Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона.
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Кулеба отметил, что Украине сейчас помогают страны, которые никогда в своей современной истории не поставляли оружие в зоны конфликтов. Он назвал Швецию, Финляндию и Нидерланды. Некоторые из них вынуждены были менять свое законодательство.
"За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя были таковыми. Поэтому вопрос не в том, что они против, вопрос в том, что они за, но, когда переходишь в практическую плоскость, появляется много разных вещей — аргументов, дискуссий…", — сказал министр.
Он отметил, что у Украины на это нет времени — каждый день на фронте гибнут защитники.
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