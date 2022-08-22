Минобороны Германии не хочет увеличивать поставки оружия Украине: а вдруг Путин нападет
22.08.2022, 22:35
Фото: EPA
Министерство обороны Германии отвергло призыв коалиционных депутатов поставить Украине больше оружия и в случае необходимости пойти на ослабление Бундесвера. Об этом сообщает Welt.
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Ввиду угрозы, которую представляет Россия при диктаторе Владимире Путине, Бундесвер не может рисковать таким подходом, заявил представитель министерства в Берлине.
"Мы должны быть готовы к тому, что Путин может воспользоваться любой слабостью и даже временной брешью в обороноспособности НАТО", — предупредил он.
Германия обязана своим партнерам по НАТО "нашей поддержкой в рамках обязательств Альянса", как это изложено в статье 5 договора НАТО, сказал чиновник.
- Ранее депутаты немецкого Бундестага от коалиции призвали увеличить поставки оружия в Украину, даже если это вызовет временные пробелы в Бундесвере.
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