Немецкие депутаты от коалиции – за "значительное увеличение" поставок оружия в Украину

Депутаты немецкого Бундестага от коалиции призвали увеличить поставки оружия в Украину, даже если это вызовет временные пробелы в Бундесвере. Об этом говорится в статье для Spiegel трех немецких парламентариев – Кристиан Клинк (Социал-демократическая партия Германии), Сары Нанни (Зеленые) и Александра Мюллера (Свободная демократическая партия).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы считаем своим долгом поддержать борьбу Киева за выживание, потому что Украина также защищает наши интересы и ценности", – сказано в материале.

Немецкие депутаты заявили, что, в отличие от 24 февраля 2022 года, сейчас создается впечатление, что война продолжится еще долго, так как Россия пока не давала оснований полагать, что прекратит свою агрессию. Поэтому теперь, как считают немецкие парламентарии, необходимы новые идеи о том, как сильные экономики Европы могут организовать дополнительную поддержку Украины.

Депутаты заявили, что Германия уже много делает, но "мы можем и должны сделать больше", потому выступают за "значительное увеличение" поставок оружия в Украину.

"Целью является долгосрочный план продолжения поставок систем вооружения (включая обучение, боеприпасы и техническую поддержку) в Украину, а не просто многократное реагирование на текущие вызовы. Это должно быть достигнуто за счет подхода, согласованного с нашими партнерами и военной промышленностью. Новая техника для Бундесвера, для наших союзников и Украины должна поступить быстро", – сказано в статье.

Немецкие депутаты отметили, что до сих пор сравнительно небольшой объем поставок оружия из Германии в основном оправдывался нехваткой вооружения в Бундесвере. Однако, как подчеркнули политики, безопасность Европы защищают именно сейчас в Украине, и исход этой войны имеет прямые последствия, в том числе для Германии.

"Профиль возможностей Бундесвера может и должен временно отойти на второй план по сравнению с устойчивостью Украины в текущей критической ситуации", – заявили депутаты.

В конце июня в Германии собирали подписи "за мир" – и капитуляцию Украины. На то время посол Украины в Берлине Мельник им коротко ответил.

В августе одно из торговых объединений на востоке Германии призвало канцлера Олафа Шольца отменить все санкции против России и способствовать немедленному замораживанию ее войны против Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал.

Читайте также: У Шольца с июня блокируют дальнейшие поставки тяжелых вооружений Украине – Die Welt

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.