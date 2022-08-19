Одно из торговых объединений на востоке Германии призвало канцлера Олафа Шольца отменить все санкции против России и способствовать немедленному замораживанию ее войны против Украины, то есть капитуляции Киева. Ремесленники округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт разослали подписанное 16 представителями обращение к нему во все основные немецкие СМИ, пишет T-online.de. На их сайте этого обращения нет.

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В тексте, который активно распространяют российские пропагандистсткие СМИ, говорится, что "из многочисленных бесед с клиентами" эти ремесленники якобы знают, что "подавляющее большинство" их клиентов "не хотят жертвовать своим заработанным тяжелым трудом уровнем жизни ради Украины", потому что "это не наша война".

СПРАВКА. После окончания Второй мировой войны земля Анхальт вошла в советскую зону оккупации: на ее территории была 3 общевойсковая армия СССР. Затем была объединена с бывшей прусской провинцией Саксония в землю Саксония-Анхальт, а в октябре 1990 года произошло воссоединение Германии.

Немецкие лоббисты Кремля пугают Шольца (но в первую очередь население ФРГ, которое почитает их обращение) "смертью Германии", тем, что он "доведет Германию до разорения" и "хочет пожертвовать своей страной ради Украины".

Подписанты далее повторяют пропаганду Кремля, что Украина "коррумпирована сильнее любой другой страны в Европе". Также они хотят, чтобы были "незамедлительно начаты переговоры о прекращении войны".

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с утра уже реагировал на подобные заявления от одного из лидеров Свободной демократической партии Германии Вольфганга Кубики, который высказался за запуск газопровода Северный поток-2.

"Призывы некоторых немецких политиков запустить NS2 "ненадолго", а потом закрыть, совершенно иррациональны. Это напоминает наркоманию, когда человек говорит: "Только в последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза", – написал глава МИД в Twitter.

В конце июня в Германии собирали подписи "за мир" – и капитуляцию Украины. На то время посол Украины в Берлине Мельник им коротко ответил.

В начале августа экс-канцлер Шредер увиделся с Путиным и озвучил его для Запада: говорит, тот "хочет переговоров".

17 августа премьер Саксонии Кречмер заявил, что "не рассчитывает на военную победу" Украины в войне украинцев против оккупантов.

Шольц против прекращения выдачи виз россиянам, так как, по его словам, "это война Путина, а не россиян".

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Евгений Пилипенко

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