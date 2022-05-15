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Поддерживающие Путина люди в Германии частично виноваты в войне – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 12:26
Поддерживающие Путина люди в Германии частично виноваты в войне – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Люди в Германии и Европе, которые поддерживают лидера российских оккупантов Владимира Путина, "частично виноваты в войне". Об этом заявил в интервью Bild министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Журналист спросил его о тех, кого унизительно называют "Putinversteher" – путинферштеерами. Это немецкий политический неологизм, дословно "понимающий Путина". Таким словом называют политиков и обозревателей в ФРГ, которые сопереживают президенту РФ и утверждают, что немцы "должны понимать и позицию Путина".

"Я хочу сидеть в зале Международного уголовного суда и видеть Путина на скамье подсудимых", – ответил он на вопрос, что хотел бы по итогу войны.

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Когда Кулебе сказали в одном из вопросов, что жесткие санкции против России отражаются также и на благосостоянии жителей Германии, он призвал быть дальновидным.

"Иногда лучше помочь другому и пережить короткий период лишений, чем сидеть дома, смотреть телевизор и ничего не делать, – и просто позволить проблеме в конце концов постучаться в вашу дверь. Нам нужно вместе сдержать и победить Россию в Украине, чтобы она никогда не постучала в вашу дверь", – объяснил он.

Министр также очертил круг своих главных задач:

→ доставить в Украину как можно больше оружия;
→ активировать как можно больше санкций против России;
→ помочь как можно большему количеству украинских беженцев за границей.

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Евгений Пилипенко
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Германия санкции война владимир путин вооружение дмитрий кулеба путинферштеер
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