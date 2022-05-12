Россияне явно не хотят переговоров и предпочитают войну – Кулеба

Россия не хочет мирным путем остановить войну. Украина готова к переговорам, но не будет поддерживать российские ультиматумы. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt.

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"Россияне явно не хотят переговоров и предпочитают войну. Мы, со своей стороны, готовы к переговорам. Но мы не готовы принимать российские ультиматумы", – подчеркнул он.

Кулеба добавил, что если Россия "навяжет нам войну, мы дадим отпор".

Кулеба поблагодарил немцев за тектонические изменения политики по РФ, цитировал Зеленского.

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Яна Катасонова

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