"Рецепт победы" над Россией от офиса Зеленского включает в себя боевые самолеты от Запада

Украина может победить в полномасштабной оборонительной войне против России до конца года, если союзники и партнеры помогут ей с санкциями и военной поддержкой. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он подчеркнул, что Украина, "как и любой в мире", не заинтересована в затяжной войне с Россией, но победить последнюю за месяц не в состоянии. А в этому году – да, но для этого нужно больше поддержки западного сообщества.

"Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия", – написал он и призвал "покончить с этим вместе".

В апреле у президента США спрогнозировали время активной фазы войны: "Месяцы или даже дольше".

Командующий армией Литвы считает, что поражение усилит реваншизм в РФ, новая война возможна через 5–10 лет.

Глава ГУР анонсировал "определенные эпизоды" возмездия военным преступникам из России.

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Евгений Пилипенко

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