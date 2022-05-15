UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Рецепт победы" над Россией от офиса Зеленского включает в себя боевые самолеты от Запада

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 11:56
Михаил Подоляк (скриншот)

Украина может победить в полномасштабной оборонительной войне против России до конца года, если союзники и партнеры помогут ей с санкциями и военной поддержкой. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он подчеркнул, что Украина, "как и любой в мире", не заинтересована в затяжной войне с Россией, но победить последнюю за месяц не в состоянии. А в этому году – да, но для этого нужно больше поддержки западного сообщества.

"Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия", – написал он и призвал "покончить с этим вместе".

Читайте также: Война закончится к концу года, мы вернем себе Крым и Донбасс – Буданов

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции война нефть самолет прогноз артиллерия танк эмбарго михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 