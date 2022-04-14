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У Байдена спрогнозировали время активной фазы войны: Месяцы или даже дольше

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 18:10
У Байдена спрогнозировали время активной фазы войны: Месяцы или даже дольше - Фото
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан полагает, что боевые действия в Украине, вероятно, будут "затяжными". Такие слова топ-чиновника передает CNN.

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По мнению американского чиновника, активная фаза полномасштабного вторжения РФ затянется на "месяцы или даже дольше".

Салливан подчеркнул, что "это не предрешенный вывод", что США снимут санкции против России, если та достигнет дипломатического соглашения с Украиной.

"Многое из этого зависит от формы и объема этого дипломатического соглашения, а также от того, о чем украинцы [консультируются] с нами и о чем европейцы придут к соглашению", – сказал он

По его словам, Вашингтон "не собирается через голову украинцев заключать сделку, по которой мы получим кучу послаблений в отношении России". Но если бы какая-то мера ослабления санкций была встроена в дипломатическое решение под руководством украинцев, сказал он, "мы бы с радостью оценили" такой вариант.

  • Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли считает, что война продлится "по меньшей мере годы".

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Евгений Пилипенко
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