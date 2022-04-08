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Глава Пентагона: Путин, вероятно, отказался от захвата Киева

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 14:09
Глава Пентагона: Путин, вероятно, отказался от захвата Киева - Фото
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, лидер российских оккупантов Владимир Путин "вероятно, отказался" от попытки взять Киев. Об этом со ссылкой на его словам пишет Defence News.

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"Путин думал, что он сможет очень быстро захватить Украину и столицу; он ошибался. Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от усилий по захвату столицы и теперь сосредоточил внимание на юге и востоке страны", – сказал Остин на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам.

Он добавил, что Минобороны США продолжит передавать вооружения украинским силам обороны.

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С начала полномасштабного вторжения 24 февраля России не удалось достичь цели – быстро разгромить за счет численного превосходства, превосходства в воздухе и вооружениях силы обороны Украины. Помимо применения своего традиционного вооружения, украинцы эффективно использовали для сдерживания оккупантов переносные противотанковые комплексы Javelin, портативные зенитные комплексы Stinger союзников.

По словам начальника Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, США и союзники предоставили ВСУ переносных 60 000 противотанковых и 25 000 зенитных орудий.

Украина ищет помощи у партнеров в плане бронетехники, ПВО/ПРО и артиллерии.

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Евгений Пилипенко
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